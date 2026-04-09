Минчанин обманывал людей при покупке/продаже авто
9 потерпевших и более 21 тыс. рублей ущерба. Минчанин обманывал людей при покупке/продаже авто. Правоохранители задержали 52-летнего жителя столицы. На известной торговой интернет-площадке 7 пострадавших с сентября прошлого года размещали объявления о продаже транспорта. С каждым из них связывался фигурант и договаривался о встрече. После осмотра машин мужчина оставлял расписки с отсрочкой платежа до 3 месяцев, а владельцы отдавали ему документы и ключи, но обещанных денег так и не получали.
"Я готов был все разместить людям, но просто получилось так, что я не успел", - сказал фигурант дела.
Алексей Филистович, старший оперуполномоченный по ОВД Октябрьского РУВД Минска:
"Фигурант в кратчайшие сроки перепродавал транспорт по цене неже рыночной и тратил деньги на личные нужды".
"Еще двое потерпевших выбрали в интернете поддержанные иномарки и внесли фигуранту за них предоплату. Однако транспорт в их собственность так и не перешел. Общая сумма ущерба составила более 21 тыс. рублей. Известно, что ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело за мошенничество", - рассказал Алексей Филистович.