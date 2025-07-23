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Минчанин принес в милицию найденные документы, но кое о чем умолчал
Автор:Редакция news.by
Принес в милицию найденные документы, но стал фигурантом уголовного дела. Минчанин подобрал чужую барсетку и присвоил себе деньги. А чтобы отвести от себя подозрения, принес документы из сумки правоохранителям, но о почти 2 тыс. рублей умолчал. Только на его беду, владелец пропажи уже подал заявление.
Наличные задержанный потратить не успел. Их вернули владельцу. Возбуждено уголовное дело за кражу.