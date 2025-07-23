Минчанин принес в милицию найденные документы, но кое о чем умолчал

Принес в милицию найденные документы, но стал фигурантом уголовного дела. Минчанин подобрал чужую барсетку и присвоил себе деньги. А чтобы отвести от себя подозрения, принес документы из сумки правоохранителям, но о почти 2 тыс. рублей умолчал. Только на его беду, владелец пропажи уже подал заявление.