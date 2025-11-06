Минчанка передала телефонным аферистам почти 250 тыс. рублей

Жительница Минска потеряла почти 250 тысяч рублей после общения с телефонными аферистами.

Как рассказали в МВД, звонок потерпевшей был совершен от имени работника Белпочты, якобы девушке пришла посылка. Ее попросили назвать код из SMS. Через пару минут лжесотрудница отдела кибербезопасности запугала заявительницу, якобы от ее имени совершен перевод находящемуся в розыске злоумышленнику. Чтобы избежать наказания, нужно задекларировать имеющиеся накопления семьи.

26-летняя девушка передала курьеру более 200 тысяч рублей наличными, 2 тысячи рублей перевела через смартфон и еще около 40 тысяч - через банки. По этому поводу в МВД в очередной раз напомнили быть максимально бдительными.

Алексей Асущенко, начальник отдела уголовного розыска Первомайского РУВД Минска:

"Правоохранители, работники банков и иных учреждений не звонят и не пишут гражданам по служебным вопросам в мессенджерах, не просят прикладывать карту к смартфону, вводить PIN или сообщать код из SMS, устанавливать сторонние приложения. Если неизвестные требуют совершить какие-либо манипуляции с финансами, немедленно прекратите разговор и сообщите об этом в милицию".