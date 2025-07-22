Минчанка за "спасение" племянника отдала мошенникам 42 тыс. рублей

Минчанка поверила в ДТП с племянником и отдала за "спасение" 42 тыс. рублей, а забрала деньги такая же обманутая пенсионерка.

В милицию обратилась 86-летняя минчанка. Неизвестный позвонил женщине и представился следователем. Он рассказал, что ее племянник якобы стал виновником серьезного ДТП. Звонивший заверил: чтобы избежать уголовной ответственности и оплатить операцию пострадавшему, срочно нужны деньги.

"Пенсионерка поверила и передала прибывшему курьеру 42 тыс. рублей. Оперативники установили, что деньги забрала 71-летняя минчанка - ранее сама пострадавшая от аферистов. Ее убедили, что она участвует в "поимке мошенников" и поручили забирать деньги у других пенсионеров. По такой схеме она получила еще 50 тыс. рублей у 70-летней женщины".