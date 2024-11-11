Молодая мама из Бреста умело совмещала уход за ребенком и распространение пикантных кадров

Подробностями разбирательств по делу о запрещенном контенте поделились правоохранители. Жительница Бреста, находясь в декретном отпуске, умело совмещала уход за ребенком с распространением пикантных кадров.



О том, что молодая мама распространяет в Сети порнографические материалы за деньги, узнали оперативники в сфере нравов и наведались к ней.



Что подтолкнуло женщину такому заработку - нехватка накоплений или острые ощущения - разбираются правоохранители.



Сейчас 26-летняя особа обрела еще один новый для себя статус - фигурантки уголовного дела. Следователи его уже возбудили.