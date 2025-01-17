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Мошенники обвинили минчанку в краже денег - что ей пришлось сделать во избежание наказания

Откупилась "на всякий случай". Мошенники обвинили минчанку в краже денег. Она пошла у них на поводу, взяла кредит и перевела средства аферистам.

В общей сложности женщина лишилась более 55 тыс. рублей. По словам потерпевшей, в мессенджере ей позвонил неизвестный. Представился сотрудником милиции и заверил жертву, что ее паспортные данные используются для хищения денег у граждан. Поэтому она является подозреваемой по уголовному делу.

Чтобы избежать наказания, нужно открыть счет и дать доступ к нему "оперативникам".

Зона Хмошенникикража