Мошенники обвинили минчанку в краже денег - что ей пришлось сделать во избежание наказания

Откупилась "на всякий случай". Мошенники обвинили минчанку в краже денег. Она пошла у них на поводу, взяла кредит и перевела средства аферистам.



В общей сложности женщина лишилась более 55 тыс. рублей. По словам потерпевшей, в мессенджере ей позвонил неизвестный. Представился сотрудником милиции и заверил жертву, что ее паспортные данные используются для хищения денег у граждан. Поэтому она является подозреваемой по уголовному делу.



Чтобы избежать наказания, нужно открыть счет и дать доступ к нему "оперативникам".