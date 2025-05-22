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Мошенники придумали новую схему - они оказывают услуги посредников при приобретении авто за границей

В Брестскую таможню продолжают поступать обращения от обманутых водителей из России.

Пострадавшие - водители, которые при покупке авто или мотоцикла за рубежом пользовались услугами посредников, часть из которых оказываются мошенниками. Используя поддельные документы и печати, посредники вынуждали оплатить растаможку, указывая свои реквизиты.

Только в мае произошло 6 таких случаев, а с начала года порядка 20.

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