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Мошенники придумали новую схему - они оказывают услуги посредников при приобретении авто за границей
В Брестскую таможню продолжают поступать обращения от обманутых водителей из России.
Пострадавшие - водители, которые при покупке авто или мотоцикла за рубежом пользовались услугами посредников, часть из которых оказываются мошенниками. Используя поддельные документы и печати, посредники вынуждали оплатить растаможку, указывая свои реквизиты.
Только в мае произошло 6 таких случаев, а с начала года порядка 20.