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Мошенники стали использовать в своих схемах детей

Мошенники стали использовать в своих схемах детей

В Минске 9-летняя девочка отдала аферистам родительские сбережения - более 5 тыс. долларов.

В мессенджере школьнице позвонил незнакомый мужчина, он сообщил, что на балансе ее телефона большая задолженность. Чтобы мама не узнала об этом, девочке надо найти в квартире накопления родителей и передать курьеру, который поможет внести деньги на счет. Школьница сообщила, мол, не знает, где хранятся сбережения. Мошенники порекомендовали искать в шкафу. 

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