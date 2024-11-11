Мошенники стали использовать в своих схемах детей

В мессенджере школьнице позвонил незнакомый мужчина, он сообщил, что на балансе ее телефона большая задолженность. Чтобы мама не узнала об этом, девочке надо найти в квартире накопления родителей и передать курьеру, который поможет внести деньги на счет. Школьница сообщила, мол, не знает, где хранятся сбережения. Мошенники порекомендовали искать в шкафу.