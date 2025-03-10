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Муж и жена утонули в озере в Браславском районе
Супруги утонули в озере в Браславском районе. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на МЧС.
9 марта в 13:52 спасателям от работников ОСВОД поступила информация об утонувших мужчине и женщине, оба 1970 года рождения. Супруги рыбачили в акватории озера Высокое вблизи деревни Стуканы Браславского района. Известно, что пара уехала на рыбалку еще 6 марта и после этого не выходила на связь. О случившемся в милицию сообщил их обеспокоенный знакомый.
Помимо этого, 8 марта в 18:05 спасателям поступила информация о терпящем бедствие человеке на озере Идолта, вблизи одноименного агрогородка в Миорском районе. Когда спасатели прибыли на место, в акватории была видна только полынья. Спасатели и работники ОСВОД организовали поиски. 9 марта тело утонувшего мужчины 1986 года рождения было обнаружено на расстоянии 150 м от берега. По предварительной информации, мужчина хотел сократить путь домой через озеро и провалился под лед.