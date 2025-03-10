Муж и жена утонули в озере в Браславском районе

Супруги утонули в озере в Браславском районе. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

9 марта в 13:52 спасателям от работников ОСВОД поступила информация об утонувших мужчине и женщине, оба 1970 года рождения. Супруги рыбачили в акватории озера Высокое вблизи деревни Стуканы Браславского района. Известно, что пара уехала на рыбалку еще 6 марта и после этого не выходила на связь. О случившемся в милицию сообщил их обеспокоенный знакомый.