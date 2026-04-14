Мужчина из ревности забил подругу насмерть на глазах у друзей - приговор 15 лет

Приревновав к другому, он безжалостно избил возлюбленную: всю ночь она просила вызвать скорую, а на утро ее сердце перестало биться. Суд вынес приговор 40-летнему жителю Слонима за зверское убийство своей спутницы. Согласно заключению судмедэкспертов, 48-летняя женщина скончалась от многочисленных побоев в сочетании с травматическим шоком. Ее били по телу и голове. Всего без малого три десятка ударов. И, как уточнили следователи, чудовищная расправа над убитой происходила на глазах их общих знакомых. Друзья обратились в милицию только, когда погибшая перестала подавать признаки жизни.

И, как уточнили в СК, незадолго до трагедии погибшая подтвердила возлюбленному слухи о своей неверности. Под влиянием эмоций фигурант захотел даму сердца проучить. К слову, женщину не раз видели с побоями, однако всем она рассказывала, что получила их случайно, и за помощью не обращалась. Обвиняемый не может обжаловать приговор - он уже вступил в силу. По решению суда мужчина проведет в заключении 15 лет.