Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Мужчина умер в подземном переходе станции метро "Тракторный завод". СК устанавливает обстоятельства

Изображение
Фото БЕЛТА

Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины в столичном подземном переходе. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УСК по городу Минску.

По данным следствия, сегодня днем в подземном переходе станции метро "Тракторный завод" прохожие увидели лежавшего без сознания мужчину и незамедлительно обратились в экстренные службы. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, 67-летний минчанин скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются очевидцы, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, производство которой поручено специалистам ГКСЭ. Признаков насильственной смерти нет.

следователиметроинцидент