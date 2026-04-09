Мужчина в состоянии наркотического опьянения ночью устроил погром в детском саду
Пробрался в детский сад и устроил погром. Стражам порядка поступил сигнал из столичного детского сада. Ночью кто-то попал в здание и устроил погром. На место выехала следственно-оперативная группа, в составе которой был эксперт- криминалист. Специалист после осмотра изъял след обуви. Подозрения изначально пали на 28-летнего жителя столицы (он был судим ранее). Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
Проверка доказала, что задержанный действительно причастен к делу. Его действиям дадут правовую оценку.
Марина Кудравец, официальный представитель УГКСЭ по Минску:
"В ходе сравнительного исследования эксперт установил, что следы, изъятые на месте происшествия, оставлены ходовой поверхностью подошвы пары обуви-кроссовок, находившихся на подозреваемом в момент задержания".