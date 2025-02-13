На автомагистрали в Орегоне из-за метели столкнулись 30 автомобилей

Первоначально в офисе сообщили, что пострадало более 100 машин.

Причиной аварии послужила практически нулевая видимость из-за метели. При ДТП загорелся один внедорожник, находившихся в нем людей удалось спасти. При этом часть водителей и пассажиров остаются заблокированными в своих авто.