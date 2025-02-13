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На автомагистрали в Орегоне из-за метели столкнулись 30 автомобилей
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Массовое ДТП произошло в американском штате Орегон. Порядка 30 автомобилей столкнулись на автомагистрали.
Первоначально в офисе сообщили, что пострадало более 100 машин.
Причиной аварии послужила практически нулевая видимость из-за метели. При ДТП загорелся один внедорожник, находившихся в нем людей удалось спасти. При этом часть водителей и пассажиров остаются заблокированными в своих авто.
На месте работают спасатели.