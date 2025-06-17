На белорусско-польской границе задержали мужчину с двумя БПЛА

Белорус в одном из садовых товариществ пытался запустить сразу два беспилотника. Увидев военнослужащих, он попробовал спрятаться в лесу, но у него не получилось. Кроме летательных аппаратов, у задержанного были 16 аккумуляторов к ним и ноутбук. Нарушитель доставлен в изолятор временного содержания Гродненской пограничной группы. В отношении него начат административный процесс. Возможный штраф за нарушение воздушного пространства составляет до 2 тыс. белорусских рублей.