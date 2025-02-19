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На берег Тасмании выбросились более 150 малых касаток
Более 150 малых касаток выбросились на берег на северо-западе принадлежащего Австралии острова Тасмания, 14 погибли. Об этом сообщили в местном департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды, пишет ТАСС.
По данным ведомства, не менее 150 животных были обнаружены на северо-западном побережье острова, недалеко от места, где река Артур впадает в океан. "Первые наблюдения показывают, что 136 малых касаток все еще живы, и <…> департамент совместно с рейнджерами Службы парков и дикой природы Тасмании готовит соответствующие ответные меры", - указали в департаменте.
Также в ведомстве отметили, что оказать помощь выбросившимся на берег животным будет сложно, из-за "трудного доступа к удаленному побережью и проблем с доставкой специализированного оборудования".
На месте работают ветеринары и морские биологи, которые оценивают состояние выживших малых касаток, а также предпринимают попытки снять некоторых из них с мели.