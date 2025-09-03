Смотреть онлайнПрограмма ТВ
На Гавайях вулкан Килауэа выбросил лавовые фонтаны на высоту 150 м

На Гавайях (США) произошло мощное извержение вулкана Килауэа, пишет БЕЛТА, ссылаясь на "Известия" и Геологическую службу США.

Отмечается, что высота лавовых фонтанов достигала 150 м.

Килауэа является одним из самых активных вулканов в мире.

