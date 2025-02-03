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На границе Беларуси и Польши поврежден государственный герб - возбуждено уголовное дело
На белорусско-польской границе поврежден государственный герб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.
Днем 29 января в Пружанском районе вблизи заставы "Переров" на пограничном столбе обнаружены повреждения щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения.
Как стало известно, погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства.
Выяснение всех обстоятельств продолжится в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по ст.370 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Беларуси.