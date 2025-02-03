На границе Беларуси и Польши поврежден государственный герб - возбуждено уголовное дело

На белорусско-польской границе поврежден государственный герб, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь.

Днем 29 января в Пружанском районе вблизи заставы "Переров" на пограничном столбе обнаружены повреждения щитка с изображением Государственного герба Республики Беларусь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Изъяты металлические шарики, которыми, предположительно, были нанесены повреждения.

Как стало известно, погранзнак расположен в непосредственной близости с белорусско-польской границей, при этом лицевая его сторона направлена в сторону сопредельного государства.