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На границе с Латвией полоцкие пограничники задержали экстремиста из Украины
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в наручниках2025-03-07T07:59:32.000000Z00
На границе с Латвией задержан экстремист из Украины, и этому человеку был запрещен въезд в Беларусь и Россию.
Оперативное сопровождение участников ОПГ вели полоцкие пограничники с того момента, как украинец преодолел латвийское заграждение, и до самой встречи с подельником. И уже в деревне Янино пограничники при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали обоих мужчин. В последующем, в Новополоцке, взяли еще двух пособников, которые помогали иностранцу попасть в Беларусь.
Установлено, что украинец пытался попасть в Россию, чтобы развернуть там экстремистскую деятельность. В отношении его пособников из Беларуси возбуждены уголовные дела. Судьбой экстремиста занимаются компетентные органы.