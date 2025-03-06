На границе с Латвией полоцкие пограничники задержали экстремиста из Украины

На границе с Латвией задержан экстремист из Украины, и этому человеку был запрещен въезд в Беларусь и Россию.

Оперативное сопровождение участников ОПГ вели полоцкие пограничники с того момента, как украинец преодолел латвийское заграждение, и до самой встречи с подельником. И уже в деревне Янино пограничники при силовой поддержке бойцов ОМОН задержали обоих мужчин. В последующем, в Новополоцке, взяли еще двух пособников, которые помогали иностранцу попасть в Беларусь.