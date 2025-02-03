На школьника упали футбольные ворота - возбуждено уголовное дело

В Ошмянском районе на школьника упали футбольные ворота.

Инцидент случился в конце января 2025 года. Сейчас следователи показали видео трагического момента и поделились результатами проверки.

Как оказалось, спортивный инвентарь не был закреплен. 11-летний ребенок, не зная этого, во время игры повис на перекладине. Металлические ворота упали и придавили мальчика.