На Сицилии проснулся самый высокий действующий вулкан в Европе. Очевидцы публикуют видео

На Сицилии начал извергаться самый высокий действующий вулкан в Европе. Исполин выбросил из юго-восточного кратера пепел и лаву на высоту под 3 тыс. метров.

Очевидцы распространяют впечатляющие кадры в соцсетях. В регионе объявлен оранжевый уровень авиаопасности. Но аэропорт Катании продолжает работать в штатном режиме.

А в Коста-Рике извергается вулкан Поас. Столб пепла поднимается на высоту свыше 3 км. Поас - один из самых активных в Коста-Рике. Он расположен в одноименном национальном парке, который часто посещают туристы со всего мира.