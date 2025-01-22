На складе в Городище произошло возгорание - спасатели ликвидировали огонь

Спасатели потушили пожар на складе в Минском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

22 января утром спасатели получили информацию о возгорании складского здания в деревне Городище Минского района. Прибыв к месту вызова, работники МЧС установили, что горит производственно-складское здание, которое используется для производства и хранения корпусной мебели. Спасатели ликвидировали возгорание. Пострадавших нет.