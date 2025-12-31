3.71 BYN
На Сочи обрушился "шторм века"
Автор:Редакция news.by
"Шторм века" обрушился на Сочи - волны сметали ларьки, кафе и береговые укрепления. Из-за ураганного ветра море вышло из берегов и начало рушить все на своем пути.
Сильно пострадала центральная набережная. Пляж завален обломками конструкций и шезлонгами, проходы перекрыты. Местные такого не видели давно. Сейчас высота волн на море достигает трех метров, возможны смерчи.
В городе на 1 января объявлено штормовое предупреждение.