На Сочи обрушился "шторм века"

"Шторм века" обрушился на Сочи - волны сметали ларьки, кафе и береговые укрепления. Из-за ураганного ветра море вышло из берегов и начало рушить все на своем пути.

Сильно пострадала центральная набережная. Пляж завален обломками конструкций и шезлонгами, проходы перекрыты. Местные такого не видели давно. Сейчас высота волн на море достигает трех метров, возможны смерчи.

В городе на 1 января объявлено штормовое предупреждение.

Разделы:

ПроисшествияЧПРоссия

Теги:

ураганнепогодаСочи