На Вилейском водохранилище трое мужчин наловили рыбы почти на 40 тыс. рублей

Наловили рыбы почти на 40 тыс. рублей, вот только весь улов незаконный, а сумма - это не что иное, как штраф. Инцидент произошел на Вилейском водохранилище.

Трое мужчин на резиновой лодке установили 280 м сетей, в которые попали более 100 различных видов рыб общим весом почти 114 кг. Нарушителей задержали, при обыске у них нашли еще мешок сетей. Кроме того, что мужчинам угрожает уголовная статья, им еще придется и раскошелиться.

Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:

"Гомельская областная инспекция задержала браконьера, который в Лоевском районе вышел на незаконный промысел. На затоне реки Сож при помощи деревянной лодки он установил сеть длиной более 60 м. Его улов составил больше 33 кг, что причинило вред окружающей среде в размере 231 базовой величины. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь".