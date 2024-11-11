ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЧПЗона X

На всей территории Абхазии нет электричества. В чем причина?

На всей территории Абхазии нет электричества. В чем причина?

На всей территории Абхазии нет электричества. Причина в остановке единственной гидроэлектростанции, которая питает страну, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Черноморэнерго".

"Остановка работы ИнгурГЭС, света нет на всей территории республики", - заявили в компании.

С 1 ноября в республике действовали четырехчасовые ограничения в подаче света. Чтобы частично перекрыть дефицит, Абхазия закупает электричество в России. С 9 декабря властями был введен новый график отключений, согласно которому подача электричества осуществлялась дважды по 2 часа 20 минут в период с 7:00 до 21:00. В ночное время ограничения отсутствовали, пишет БЕЛТА.

Ранее сообщалось, что школы и детские сады в Абхазии закроют из-за энергодефицита с 10 декабря.

электричествоАбхазия

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все