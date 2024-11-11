3.40 RUB
3.40 USD
3.59 EUR
ОбществоПолитикаПрезидентЭкономикаРегионыЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На всей территории Абхазии нет электричества. В чем причина?
На всей территории Абхазии нет электричества. Причина в остановке единственной гидроэлектростанции, которая питает страну, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Черноморэнерго".
"Остановка работы ИнгурГЭС, света нет на всей территории республики", - заявили в компании.
С 1 ноября в республике действовали четырехчасовые ограничения в подаче света. Чтобы частично перекрыть дефицит, Абхазия закупает электричество в России. С 9 декабря властями был введен новый график отключений, согласно которому подача электричества осуществлялась дважды по 2 часа 20 минут в период с 7:00 до 21:00. В ночное время ограничения отсутствовали, пишет БЕЛТА.
Ранее сообщалось, что школы и детские сады в Абхазии закроют из-за энергодефицита с 10 декабря.
Президент
Все
Лукашенко поздравил новоизбранного лидера Ганы с победой на выборах
Лукашенко о Сирии: Я уверен, что оппозиционные силы не будут рвать отношения с нами и с Россией
Президент Беларуси рассказал, где в стране будет размещен комплекс "Орешник"
Лукашенко о ядерном оружии на территории Беларуси: Есть, и не один десяток боеголовок
Политика
Все
Общество
Все
О философии слияния оборонных потенциалов Беларуси и России - в проекте "Диспозиция"
Когда в Гомельской области завершат сплошные санитарные рубки поврежденного ураганом леса
Белорусский путь развития обсудили на конференции, приуроченной к 30-летию института президентства
Проект "Казахстанцы в боях за Беларусь" презентовали в Минске
В мире
Все
Бывший премьер Сирии подтвердил передачу полномочий переходному правительству
В Молдове могут ввести ЧП из-за возможной остановки транзита газа по трубопроводу из России
Хаменеи события в Сирии назвал продуктом совместного американского и сионистского плана
"Это уже за гранью безумия". Маск раскритиковал очередной финансовый транш Америки Киеву
Регионы
Все
Происшествия
Все