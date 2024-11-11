На всей территории Абхазии нет электричества. В чем причина?

На всей территории Абхазии нет электричества. Причина в остановке единственной гидроэлектростанции, которая питает страну, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании "Черноморэнерго".

"Остановка работы ИнгурГЭС, света нет на всей территории республики", - заявили в компании.

С 1 ноября в республике действовали четырехчасовые ограничения в подаче света. Чтобы частично перекрыть дефицит, Абхазия закупает электричество в России. С 9 декабря властями был введен новый график отключений, согласно которому подача электричества осуществлялась дважды по 2 часа 20 минут в период с 7:00 до 21:00. В ночное время ограничения отсутствовали, пишет БЕЛТА.