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Названа сумма ущерба от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес
Ущерб от двух крупнейших лесных пожаров в округе Лос-Анджелес может достичь 164 млрд долларов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на доклад Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).
Отмечается, что общие потери имущества и капитала от пожаров "Палисейдс" и "Итон" могут составить от 95 до 164 млрд долларов, при этом застрахованные убытки оцениваются в 75 млрд долларов.
В докладе также прогнозируется снижение ВВП округа на 0,48 % к 2025 году, что составит около 4,6 млрд долларов, а также потеря заработной платы в размере 297 млн долларов для местных предприятий и работников в пострадавших районах.
"Без существенных и эффективных усилий и инвестиций в смягчение последствий лесных пожаров жители Калифорнии столкнутся со все более высокими страховыми взносами и растущими рисками для здоровья из-за загрязнения окружающей среды в результате лесных пожаров," - говорится в отчете. Добавляется, что рынки жилья Лос-Анджелеса, в частности арендного, будут становиться все более недоступными.