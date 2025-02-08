Названа сумма ущерба от лесных пожаров в округе Лос-Анджелес

Ущерб от двух крупнейших лесных пожаров в округе Лос-Анджелес может достичь 164 млрд долларов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на доклад Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA).

Отмечается, что общие потери имущества и капитала от пожаров "Палисейдс" и "Итон" могут составить от 95 до 164 млрд долларов, при этом застрахованные убытки оцениваются в 75 млрд долларов.

В докладе также прогнозируется снижение ВВП округа на 0,48 % к 2025 году, что составит около 4,6 млрд долларов, а также потеря заработной платы в размере 297 млн долларов для местных предприятий и работников в пострадавших районах.