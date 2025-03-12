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Не менее 20 выстрелов. В Жабинке пьяный ухажер расстрелял из пневматики несколько автомобилей
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12025-03-12T06:53:12.000000Z00
В Жабинке неизвестный расстрелял автомобили из пневматики. Пьяные развлечения оценили уголовной статьей.
В милицию обратились владельцы двух авто из Жабинки. Неизвестный повредил машины ночью. Выбитые стекла и следы от металлических пуль вывели на виновника. 42-летний житель города Ляховичи стрелял по импровизированным мишеням прямо с балкона квартиры.
Наталия Милюкова, начальник ОИиОС УВД Брестской области:
"Известно, что фигурант приехал к своей знакомой в гости. Находясь в нетрезвом виде, решил продемонстрировать умения и меткость, направился на балкон и произвел не менее 20 выстрелов по автомобилям горожан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за хулиганство".