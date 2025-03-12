Не менее 20 выстрелов. В Жабинке пьяный ухажер расстрелял из пневматики несколько автомобилей

В милицию обратились владельцы двух авто из Жабинки. Неизвестный повредил машины ночью. Выбитые стекла и следы от металлических пуль вывели на виновника. 42-летний житель города Ляховичи стрелял по импровизированным мишеням прямо с балкона квартиры.

"Известно, что фигурант приехал к своей знакомой в гости. Находясь в нетрезвом виде, решил продемонстрировать умения и меткость, направился на балкон и произвел не менее 20 выстрелов по автомобилям горожан. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за хулиганство".