Не знал, что нельзя: как ножи привели к штрафу двух молодых людей в минском метро

Перевозка ножей в метро обернулась штрафом сразу для двоих минчан. Судебные эксперты столицы исследовали образцы холодного оружия, изъятые у молодых людей при досмотре личных вещей службой безопасности метрополитена на станции "Пролетарская".

В первом случае 17-летний минчанин купил нож для вскрытия консервных банок и разделки еды в походах. Он был остановлен сотрудниками метрополитена по пути на тренировку по страйкболу.

Во втором случае 24-летний житель Минского района приехал погостить в столицу. Накануне он приобрел два ножа: один для дома, второй собирался преподнести в качестве подарка другу, но забыл. Возвращаясь домой, в метро он был остановлен для проверки ручной клади.

