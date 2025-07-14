Неизвестные подорвали нефтепровод на северо-востоке Колумбии

Неизвестные подорвали нефтепровод на территории муниципалитета Саравена департамента Араука на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию W Radio.

По данным радиостанции, инфраструктура принадлежит местной компании Cenit. На место инцидента для обеспечения безопасности специалистов, устраняющих последствия взрыва, направлены военные. Власти рекомендовали местным жителям не приближаться к району ЧП до тех пор, пока не будут завершены ремонтные работы. О пострадавших информации не поступало.