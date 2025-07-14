3.74 BYN
2.93 BYN
3.43 BYN
Неизвестные подорвали нефтепровод на северо-востоке Колумбии
Автор:Редакция news.by
Неизвестные подорвали нефтепровод на северо-востоке Колумбииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3df68354-0262-4531-bc76-bb492c1274af/conversions/b808a1fd-3f8c-499e-81ae-016b84d09a8a-xl-___webp_1920.webp 1920w
Неизвестные подорвали нефтепровод на территории муниципалитета Саравена департамента Араука на северо-востоке Колумбии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию W Radio.
По данным радиостанции, инфраструктура принадлежит местной компании Cenit. На место инцидента для обеспечения безопасности специалистов, устраняющих последствия взрыва, направлены военные. Власти рекомендовали местным жителям не приближаться к району ЧП до тех пор, пока не будут завершены ремонтные работы. О пострадавших информации не поступало.
К слову, в 2025 году в департаменте Араука уже происходили нападения на нефтепроводы компании - в апреле и мае.