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Неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии

Неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии

Неизвестные взорвали нефтепровод на востоке Колумбии, из-за чего произошла утечка нефти в реку Караналь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на на компанию Cenit.

"Cenit, филиал группы Ecopetrol, сообщает, что был приведен в действие план чрезвычайных мер и сдерживания на нефтепроводе Бисентенарио в связи с его разгерметизацией в районе деревни Пальмарито, сельская местность муниципалитета Фортуль, департамента Араука, которая произошла в результате террористического нападения неизвестными на его инфраструктуру", - говорится в заявлении.

В зону происшествия были стянуты военные, которые обеспечивают безопасность специалистов, устраняющих последствия взрыва. Жителям рекомендовали не пользоваться водой из реки.

В марте на нефтепровод Бисентенарио уже совершалось нападение. В зоне происшествия орудует колумбийская повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО).

АНО, которая насчитывает несколько тысяч человек, осталась единственной крупной повстанческой группировкой в стране после того, как в 2016 году правительство заключило соглашение о мире с "Революционными вооруженными силами Колумбии". Этот документ положил конец кровавому конфликту, продолжавшемуся более полувека и унесшему жизни свыше 250 тыс. человек. В ноябре 2022 года власти объявили о начале диалога с АНО. Процесс несколько раз приостанавливался и возобновлялся.

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