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Несколько пляжей в ОАЭ закрыты из-за разлива нефти
Несколько пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах закрыли из-за разлива нефти.
Ограничения коснулись популярных среди туристов пляжей Фуджейры и Шарджи. Для гостей пострадавших отелей организуют бесплатные шаттлы на чистые побережья. Туроператоры помогают при переселении.
Выбросы нефти обнаружили около двух недель назад. Тогда у берегов ОАЭ потерпел аварию нефтяной танкер. Судно не затонуло и даже продолжило путь, но значительное количество нефти попало в воду.
По словам туристов, на некоторых пляжах следов разлива не видно, но после купания на теле остаются темные пятна.