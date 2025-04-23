Несколько пляжей в ОАЭ закрыты из-за разлива нефти

Несколько пляжей в Объединенных Арабских Эмиратах закрыли из-за разлива нефти.

Ограничения коснулись популярных среди туристов пляжей Фуджейры и Шарджи. Для гостей пострадавших отелей организуют бесплатные шаттлы на чистые побережья. Туроператоры помогают при переселении.

Выбросы нефти обнаружили около двух недель назад. Тогда у берегов ОАЭ потерпел аварию нефтяной танкер. Судно не затонуло и даже продолжило путь, но значительное количество нефти попало в воду.