Великобритания приходит в себя после наезда на болельщиков в Ливерпуле.

В футбольных фанатов, праздновавших победу своей команды в Премьер-лиге, въехал на автомобиле 53-летний британец. Пострадали 50 человек. 27 из них доставлены в больницы, некоторые - в критическом состоянии.

"Он буквально прорвал толпу, проехал прямо на людей. Что же это делается!" - сокрушается очевидец.

Показательна реакция полиции: после того как автомобиль в буквальном смысле проехал по людям, правоохранители бросились на защиту злоумышленника. Болельщиков, которые пытались вытащить его из машины, отталкивали и валили на землю. Происшествие вызвало всплеск негодования в социальных сетях. Британцы ставят его в вину премьеру Стармеру:

"Сколько времени пройдет, прежде чем вы начнете обвинять вымышленных "крайне правых" или кого-то еще? Вы предатель. Это вина вашей партии".

"О, да ладно, мы знаем, что вам такое нравится. Иначе вы бы поставили баррикады, чтобы машины не врезались в людей. Сколько раз подобное должно произойти в Великобритании, чтобы вы начали думать о мерах безопасности?"

"Британскому народу потребовалось некоторое время, но они наконец-то осознали тот факт, что вы и партия лейбористов виноваты во всем этом насилии".

"Перестаньте называть это дорожно-транспортным происшествием! Мы все видим по кадрам, что это террористический акт! Мужчина въезжает в людей, дает задний ход, затем разворачивается и въезжает в людей снова. С нас хватит!"

Власти действительно не рассматривают произошедшее как террористический акт. Однако кадры из соцсетей и очевидцы свидетельствуют об обратном. Пользователи интернета обвиняют правительство лейбористов в неспособности обеспечить элементарную безопасность.