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Обещал помощь, а вступил в сговор. В Минске айтишник предложил кибермошенникам сотрудничество
Автор:Редакция news.by
Айтишник вступил в сговор с кибермошенниками, но коллаборацию разоблачили оперативники.
Сразу две минские организации, стали жертвами хакерской атаки. После взлома их документы были зашифрованы, и пострадавшие обратились за помощью к программисту.
34-летний мужчина пообещал в кратчайшие сроки расшифровать файлы, однако, как установили оперативники, вместо расшифровки мужчина вступил в сговор с аферистами.