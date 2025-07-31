Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЧПЗона X

Обещал помощь, а вступил в сговор. В Минске айтишник предложил кибермошенникам сотрудничество

Айтишник вступил в сговор с кибермошенниками, но коллаборацию разоблачили оперативники.

Сразу две минские организации, стали жертвами хакерской атаки. После взлома их документы были зашифрованы, и пострадавшие обратились за помощью к программисту.

34-летний мужчина пообещал в кратчайшие сроки расшифровать файлы, однако, как установили оперативники, вместо расшифровки мужчина вступил в сговор с аферистами.

афераЗона Хмошенники