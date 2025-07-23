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Обнаружены обломки пропавшего в Амурской области пассажирского самолета
Автор:Редакция news.by
Обломки Ан-24 обнаружены в 15 км от Тынды, сообщают экстренные службы России. На месте падения самолета в Амурской области обнаружен горящий фюзеляж.
Пассажирский самолет готовился к посадке, но не смог приземлиться с первого раза, ушел на второй круг и пропал с радаров. На борту Ан-24, следовавшего рейсом Хабаровск - Благовещенск - Тында, находились 43 пассажира (из них 5 детей) и 6 членов экипажа.
Поиски проходят в сложных условиях тайги. Спасатели добираются до места крушения пешком: вертолет МЧС не смог приземлиться в нужном районе.
Стало известно, что сигнал бедствия экипаж Ан-24 не подавал, аварийный маяк не срабатывал.