Оборвался трос. В Бразилии 8-летнего мальчика в надувном шаре утащило в открытое море

В Бразилии 8-летнего мальчика в надувном шаре утащило течением в море.

Все случилось, когда ребенок играл в этом шаре на пляже. В какой-то момент трос, удерживающий надувную конструкцию, оборвался, и ребенка унесло в открытую воду.