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Оборвался трос. В Бразилии 8-летнего мальчика в надувном шаре утащило в открытое море

В Бразилии 8-летнего мальчика в надувном шаре утащило течением в море.

Все случилось, когда ребенок играл в этом шаре на пляже. В какой-то момент трос, удерживающий надувную конструкцию, оборвался, и ребенка унесло в открытую воду.

Но все обошлось - мальчика спас мужчина на катере и передал родителям.

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