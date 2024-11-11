Очередная жертва мошенников в интернете поделилась историей с милиционерами. Жительница Молодечно нашла объявление о продаже искусственной елки на одном из сайтов. Продавец отправил фото новогодних деревьев и попросил предоплату - 150 рублей. После того как жертва перевела деньги, продавец пропал. Теперь к неновогодней истории подключились и следователи.