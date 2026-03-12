3.73 BYN
Осторожно, поддельный начальник: милиция рассказала о новой волне обмана в мессенджерах
Если вас в мессенджере о чем-то просит начальник, не спешите выполнять. Мошенническая схема "фейк-босс" не теряет актуальности, предупреждают в милиции.
Она может коснуться работников как государственных, так и частных компаний. Для создания фейкового аккаунта руководителя фото берутся из открытых источников. Несколько несложных манипуляций - и жертва верит в подлинность происходящего.
Александр Рингевич, заместитель начальника ГУПК МВД Беларуси:
"Иногда мошенники могут использовать сгенерированные голосовые или видеосообщения руководителя, в которых убеждают выполнить указания лжеправоохранителей. Далее потерпевшему звонит сообщник афериста, который предлагает для решения проблемы принять участие в некой специальной операции либо временно перевести имеющиеся деньги на защищенный счет, в том числе под предлогом декларирования".