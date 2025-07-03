Остров Крит охватили масштабные лесные пожары - эвакуированы 5 тыс. туристов

Масштабные лесные пожары охватили греческий курортный остров Крит, к настоящему моменту эвакуированы около 5 тыс. туристов. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету Kathimerini.

Около 230 пожарных с применением вертолетов и спецтехники на юге острова продолжают борьбу с огнем, который быстро распространяется, сжигая лесные массивы и уничтожая дома. Сообщений о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Тушение огня осложняется сильным ветром и сложным рельефом местности. Дополнительные силы греческой полиции и береговой охраны были направлены в район стихийного бедствия для борьбы с расширением площади пожаров. "Это очень сложный пожар, и он до сих пор не потушен", - рассказал представитель пожарной охраны.