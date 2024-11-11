Отсутствие малыша заметила бабушка. В Могилеве из окна выпал маленький мальчик

В Могилеве из окна пятого этажа выпал маленький мальчик, он погиб. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Следственный комитет.

Установлено, что сегодня днем мальчик 2023 года рождения находился дома с мамой и бабушками. Взрослые занимались домашними делами, а ребенок играл. Отсутствие малыша в комнате и открытое окно заметила одна из бабушек. Выглянув вниз, женщина увидела ребенка, лежащего на земле.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

По предварительной информации, мальчик залез на кресло, стоявшее рядом с подоконником. Потом открыл окно и упал вниз с высоты 5-го этажа. От полученных травм он погиб.