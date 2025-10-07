Парочка возлюбленных проворачивала аферу с арендой квартир в Москве

Аферу, но под непривычным соусом, проворачивала парочка возлюбленных из Москвы. Схема была многоходовой.

В метро к пассажирам подходила юная особа с просьбой воспользоваться телефоном, мол, ее гаджет разрядился. Она действительно звонила, но своему подельнику, он же кавалер. Номер телефона радушного прохожего молодой человек использовал для регистрации на сайте аренды недвижимости. Таким образом мошенники пытались свести к минимуму риск разоблачения. На этом жертву с благодарностью отпускали.