Пасечник под предлогом развития бизнеса за 11 лет похитил свыше 470 тыс. рублей

Под предлогом развития бизнеса за 11 лет похитил свыше 470 тыс. рублей: прокуратура Могилева направила в суд уголовное дело о мошенничестве.

Из материалов уголовного дела известно, что молодой человек убеждал своих знакомых дать ему деньги взаймы для инвестирования в развитие семейной пасеки. Однако бизнес, как и деньги инвесторов, "прогорели". Обвиняемый постоянно оттягивал сроки возврата займа, а позже и вовсе переставал выходить на связь.