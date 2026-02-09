Пассажир пронес нунчаки в метро - работники подземки нажали тревожную кнопку

Пронес нунчаки в метро. Работники подземки нажали тревожную кнопку после осмотра рюкзака пассажира. На зеленой ветке метро 27- летнего мужчину пригласили для досмотра вещей, сканирование показало запрещенный предмет. Нунчаки считаются инерционным холодным оружием, а такое запрещено для провоза в метро. Милиционерам мужчина объяснил, что он тренируется с ними и планировал подарить их отцу и поделиться парой трюков.