Пенсионер из Гомеля убил своего знакомого, а затем закопал тело на даче

Пенсионер из Гомеля обвиняется в убийстве своего знакомого - 45-летнего жителя областного центра. Мужчина, чтобы скрыть следы преступления, закопал тело у себя на даче.

Как сообщили в СК, фигуранту 77 лет, задержали 13 апреля. Сейчас он дает признательные показания.

По материалам дела, жуткие события развернулись 6 апреля в деревне Романовичи Гомельского района, куда ныне погибший приехал для дел по хозяйству. Встретившись с фигурантом, вместе отправились к общему приятелю выпивать. Позже вдвоем продолжили застолье у обвиняемого. Из-за чего именно начался конфликт, непонятно, но разговор продолжился на повышенных тонах. В порыве ярости хозяин дома заставил обидчика замолчать навсегда, избив его табуреткой, а после - ножом.

Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области: