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Пенсионер из Гомеля убил своего знакомого, а затем закопал тело на даче
Пенсионер из Гомеля обвиняется в убийстве своего знакомого - 45-летнего жителя областного центра. Мужчина, чтобы скрыть следы преступления, закопал тело у себя на даче.
Как сообщили в СК, фигуранту 77 лет, задержали 13 апреля. Сейчас он дает признательные показания.
По материалам дела, жуткие события развернулись 6 апреля в деревне Романовичи Гомельского района, куда ныне погибший приехал для дел по хозяйству. Встретившись с фигурантом, вместе отправились к общему приятелю выпивать. Позже вдвоем продолжили застолье у обвиняемого. Из-за чего именно начался конфликт, непонятно, но разговор продолжился на повышенных тонах. В порыве ярости хозяин дома заставил обидчика замолчать навсегда, избив его табуреткой, а после - ножом.
Мария Кривоногова, официальный представитель УСК по Гомельской области:
"От полученных телесных повреждений гость скончался на месте происшествия. Для сокрытия следов преступления 77-летний агрессор закопал тело на приусадебном участке. Вскоре знакомые потерпевшего забили тревогу по факту его безвестного исчезновения и обратились в милицию. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый в убийстве дачник был задержан 13 апреля. Гомельским РОСК фигуранту предъявлено обвинение по ч.1 ст.139 (убийство). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу".