Пенсионер поджег автомобиль своего компаньона из-за долгов

Двое приятелей раньше вместе ездили на подработку в Россию. Вместе трудились, а потом делили заработок. После одной такой вахты между работниками остался спор: 63-летний мужчина посчитал, что его компаньон остался должен ему 400 тыс. российских рублей. Коллега долго пытался убедить своего товарища рассчитаться, но тот упорно "шел в отказ". Чтобы должник побыстрее вспомнил об обязательствах, пенсионер взял канистру бензина и поджег его автомобиль.