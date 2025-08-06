Пенсионер пошел искать рыбное место и утонул

В Кобрине утонул рыбак. Трагедия случилась накануне в реке Мухавец. По информации СК, 73-летний пенсионер рыбачил с супругой, но, не поймав рыбы, решил отойти в другое место. Через два часа женщина обнаружила его тело в воде. В ходе осмотра места происшествия установлено, что берег имеет резкий обрыв, а глубина реки 2 метра. Скорее всего, мужчина упал в воду.