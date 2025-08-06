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Пенсионер пошел искать рыбное место и утонул
Автор:Редакция news.by
Пенсионер пошел искать рыбное место и утонулnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d9e426-1851-47f7-ad4d-70d658d2d8b5/conversions/35686732-5c3e-4548-acce-65f85a3c68cf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d9e426-1851-47f7-ad4d-70d658d2d8b5/conversions/35686732-5c3e-4548-acce-65f85a3c68cf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d9e426-1851-47f7-ad4d-70d658d2d8b5/conversions/35686732-5c3e-4548-acce-65f85a3c68cf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60d9e426-1851-47f7-ad4d-70d658d2d8b5/conversions/35686732-5c3e-4548-acce-65f85a3c68cf-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Кобрине утонул рыбак. Трагедия случилась накануне в реке Мухавец. По информации СК, 73-летний пенсионер рыбачил с супругой, но, не поймав рыбы, решил отойти в другое место. Через два часа женщина обнаружила его тело в воде. В ходе осмотра места происшествия установлено, что берег имеет резкий обрыв, а глубина реки 2 метра. Скорее всего, мужчина упал в воду.