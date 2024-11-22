Пенсионер в Минске получил смертельные ожоги от загоревшейся на нем одежды

Пенсионер, получивший ожоги при возгорании на нем одежды, скончался в минской больнице. Об этом с ообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Как рассказали в спасательном ведомстве, 10 января в 17:30 в больнице от ожогов скончался пенсионер 1951 года рождения. Травмы мужчина получил 5 января от загоревшейся на нем одежды в квартире на ул. Горецкого в Минске. Причиной возгорания стала неосторожность при курении.