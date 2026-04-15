Пенсионерка дважды летала за границу, чтобы передать деньги обманутых минчан мошенникам
Поучительные тезисы старой истории. В мессенджере женщине позвонил якобы сотрудник службы по замене домофонов и под этим предлогом выманил код из СМС. Вскоре с ней связались представители БелГИЭ, которые сообщили, что ее данными воспользовались аферисты и от ее имени осуществляют переводы на преступные счета. Позже лжеправоохранители сообщили, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело, а в ее квартире будет проведен обыск (Подробнее в видео).
Кирилл Томчик, оперуполномоченный ОУР КМ Первомайского РУВД Минска:
"Чтобы сохранить наличные, пенсионерка по указанию звонивших передала прибывшему курьеру для декларирования 114 тыс. рублей".
"Потом пришла женщина, я зашла в комнату, взяла пакет с деньгами и передала ей", - сказала пенсионерка.
"Оперативниками установлена личность курьера. Ею оказалась 65-летняя жительница Жлобина, которая сама стала жертвой аналогичной мошеннической схемы. Она собрала деньги у трех минчан и дважды летала за границу, чтобы передать наличные посреднику. По данному факту возбуждено уголовное дело", - добавил Кирилл Томчик.
Еще одна история от первого лица, которая подтверждает, что мошенники отлично подкованы и влияют на психику людей, рассказывает дочь обманутой пенсионерки.
"В апреле мне позвонила мама, чтобы уточнить, все ли со мной хорошо. Я сказала да и решила уточнить, что случилось. Она мне ответила, что попала на мошенников. Я стала выяснять подробности, она мне рассказала о том, что якобы я ей позвонила на домашний телефон в истерике, в панике, что я являюсь виновницей ДТП. Я перешла дорогу с телефоном на красный свет. Из-за меня девушка попала в аварию, у нее черепно-мозговая травма. У меня легкие травмы, и так как я являюсь виновницей данного ДТП, мне грозит уголовная ответственность от двух до пяти лет. И чтобы благоприятно для меня эта ситуация разрешилась, родители готовы пойти навстречу и заключить мировое соглашение, но для этого необходимо передать определенную сумму денег. В течение пары часов пришел к ней курьер. Она передала ему установленную сумму денег. Когда он ушел, через 15 минут она поняла, что это был мошенник. Позвонила уже мне. Мы с ней вызвали милицию. И очень оперативно были установлены личности мошенников, и они были задержаны".