3.68 BYN
3.08 BYN
3.36 BYN
Перебои в подаче тепла. В Минске в районе ул. Шаранговича произошел прорыв трубы теплосети
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b380df3b-a065-4ba0-8271-0456b785cb1b/conversions/fac59bcb-959c-46d0-9ab2-69cc64b742d9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b380df3b-a065-4ba0-8271-0456b785cb1b/conversions/fac59bcb-959c-46d0-9ab2-69cc64b742d9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b380df3b-a065-4ba0-8271-0456b785cb1b/conversions/fac59bcb-959c-46d0-9ab2-69cc64b742d9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b380df3b-a065-4ba0-8271-0456b785cb1b/conversions/fac59bcb-959c-46d0-9ab2-69cc64b742d9-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byЧто известно к этому часу
4_12025-03-20T14:42:07.000000Z00
В районе улицы Шаранговича в Минске продолжаются восстановительные работы, где ранее выявлено повреждение тепловой сети.
Максимально возможное переподключение к резервным источникам произведено в 30 домах столицы. Однако перебои в подаче тепла могут наблюдаться по улицам Панченко и Сухаревской.
Работники "Минских тепловых сетей" активно занимаются локализацией и устранением выявленного повреждения.