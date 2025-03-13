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Перебои в подаче тепла. В Минске в районе ул. Шаранговича произошел прорыв трубы теплосети

В районе улицы Шаранговича в Минске продолжаются восстановительные работы, где ранее выявлено повреждение тепловой сети.

Максимально возможное переподключение к резервным источникам произведено в 30 домах столицы. Однако перебои в подаче тепла могут наблюдаться по улицам Панченко и Сухаревской.

Работники "Минских тепловых сетей" активно занимаются локализацией и устранением выявленного повреждения.

прорыв трубыМинск