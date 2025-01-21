Перевернулся и слетел с трассы. В Боливии в ДТП с пассажирским автобусом погибли 19 человек

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В Боливии в ДТП с пассажирским автобусом погибли 19 человек, еще 9 пострадали, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел на юго-востоке страны. Автобус направлялся из столицы Боливии Ла-Пас в населенный пункт Вильясон, однако по дороге перевернулся и слетел с трассы.
Правоохранители уточняют, что среди погибших двое детей. Также в ДТП погибли оба водителя автобуса.
Предполагаемой причиной ДТП могла стать высокая скорость автобуса и недостаточная квалификация водителей, главному из которых было 24 года.