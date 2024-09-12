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Пес из Египта вновь покоряет пирамиду Хеопса, на этот раз в компании своих приятелей
Четвероногий исследователь снова в новостных лентах - собака из Египта вновь покоряет пирамиду Хеопса, на этот раз в компании.
Напомним, 2 недели назад интернет облетело видео, где собака забралась на самый верх пирамиды. Ее заметил во время полета парапланерист. Пес на высоте 138 метров чувствовал себя вполне комфортно, гоняясь за пролетающими птицами.
Спустя несколько дней собака благополучно спустилась. Ей даже не потребовалась помощь.
И вот на днях пес решил отвести на вершину чуда света своих приятелей. Пользователи шутят, что "беззаботная жизнь выглядит именно так".
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