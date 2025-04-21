Песчаная буря обрушилась на Египет. Людей просят не выходить на улицу без необходимости

Песчаная буря "Хамасин" обрушилась на Египет вместе с сильным ветром и грозами. Небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет.

Особенно пострадал портовый город Эс-Саллум - песок в воздухе лишил жителей солнечного света и возможности видеть небо. Местные власти попросили людей не выходить на улицу без необходимости.