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Песчаная буря обрушилась на Египет. Людей просят не выходить на улицу без необходимости
Песчаная буря "Хамасин" обрушилась на Египет вместе с сильным ветром и грозами. Небо окрасилось в ярко-оранжевый цвет.
Особенно пострадал портовый город Эс-Саллум - песок в воздухе лишил жителей солнечного света и возможности видеть небо. Местные власти попросили людей не выходить на улицу без необходимости.
Пыльная буря "Хамасин" получила свое название из-за периода в 50 дней, за который природа в этом регионе бушует каждую весну.